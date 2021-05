Omofobia: Mirabelli, 'da Ostellari provocazione inaccettabile'**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Sono mesi che il centrosinistra chiede di affrontare in commissione Giustizia la discussione sul ddl Zan. Ci sono voluti quattro mesi per calendarizzare un provvedimento già approvato alla Camera a causa dell’ostruzionismo di Ostellari. Da un mese, sempre a causa sua, perdiamo tempo tra liste infinite di auditi e tentativi di mettere il ddl Zan, già approvato appunto alla Camera, sullo stesso piano di altri disegni di legge. Che adesso Ostellari si proponga come interlocutore per un confronto dopo averlo impedito per così tanto tempo suona come una provocazione”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.