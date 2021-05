Milano: piano giunta consolida smartworking, al via postazioni dinamiche (2)

(Adnkronos) - Questo provvedimento, spiega l’assessore alle Politiche del lavoro e Risorse umane Cristina Tajani, "ci consente di passare dallo Smartworking emergenziale ad una modalità lavorativa del tutto nuova all’interno della Pubblica Amministrazione, proponendo, primi in Italia, un nuovo modello di vivere e lavorare in una città a 15 minuti. Grazie anche alla collaborazione con il settore privato, che metterà a disposizione alcune sue sedi per i lavoratori del Comune, poniamo le basi per un approccio innovativo che ha impatti positivi sulla sostenibilità ambientale, sul miglioramento della qualità della vita e sulla conciliazione vita-lavoro dei nostri dipendenti”.