Dimagrire, tonificare e potenziare la muscolatura in poco tempo? Ci pensa Fit And Go, l’innovativo allenamento che ha rivoluzionato il concetto di fitness.

Il Format Fit And Go

Fit And Go è il franchising leader in Italia nel settore del Fast Fitness, con oltre 80 centri in tutta Italia. Si tratta di un format di allenamento innovativo, basato su tecnologie all’avanguardia e allenamento total body svolto con l'aiuto di Personal Trainer altamente specializzati. La loro mission è offrire al cliente un servizio che permetta di migliorare lo stato di benessere e forma fisica con un notevole risparmio di tempo.

Grazie al metodo Fit And Go in soli 20 minuti di allenamento a settimana, pari a circa 3-4 ore di palestra tradizionale, puoi tonificare e modellare in profondità più di 300 muscoli senza affaticare il sistema osseo-tendineo con l’uso di sovraccarichi.



Le Tecnologie Fit And Go

Nelle sue boutique di Fast Fitness, Fit And Go offre allenamenti basati su elevata personalizzazione e le tecnologie EMS, Vacufit e Criofit. Ognuna di queste viene adattata ai tuoi obiettivi di benessere e forma fisica, come la perdita del peso in eccesso o la riduzione degli inestetismi cutanei, la riduzione del mal di schiena, il miglioramento della postura, il recupero da un infortunio o post-partum o anche il miglioramento delle prestazioni sportive. Vediamole nello specifico.



EMS

EMS è l’acronimo di Elettro Mio Stimolazione, una tecnologia che viene combinata con esercizi a corpo libero svolti con l’assistenza di un Personal Trainer. Questo macchinario riesce ad aumentare dell’80% la contrazione del muscolo raggiungendo gli strati più profondi. In soli 20 minuti sarà possibile allenare in profondità oltre 300 muscoli, effettuando 30.000 contrazioni muscolari.



Vacufit

Il Vacufit è un macchinario simile al tradizionale tapis roulant, ma che associa l’esercizio aerobico all’effetto vacuum (sottovuoto) e all’effetto termale (radiazioni infrarosse). Aiuta a combatte gli inestetismi adiposi riuscendo a bruciare fino a 700 calorie in 30 minuti. Il risultato dell'esercizio costante con Vacufit è un miglioramento del micro-circolo, della texture cutanea ed un'accelerazione del metabolismo facilitando l'eliminazione del grasso e dei chili di troppo da cosce, glutei, pancia e fianchi.



Criofit

La Criofit è una cabina di criosauna che attraverso i vapori di azoto riduce la temperatura all'interno fino a -170 gradi, per 3 minuti. È un ottimo trattamento per chi vuole accelerare il recupero muscolare, ridurre lo stress e riequilibrare l’attività del sonno. Inoltre, aiuta a ridurre la cellulite e la massa grassa, accelerando il metabolismo.



Per raggiungere dei buoni risultati in termini forma fisica, non basta solo allenarsi ma occorre abbinare agli allenamenti un piano alimentare studiato per ogni persona. Non puoi pensare di affrontare un allenamento così intenso come l’EMS, senza aver dato il giusto “carburante” al tuo organismo. Per questo motivo l’azienda ha creato il progetto F-eat And Go, il piano alimentare che ti insegna a mangiare bene senza troppe rinunce.



Come e perchè aprire un franchising

Il mondo del fitness genera a livello mondiale un fatturato pari a 100 miliardi di dollari, di cui 30 solo in Europa. Gli sportivi in Europa sono 60 milioni, ovvero il 9% della popolazione totale. Fit And Go si rivolge non solo a questo 9%, ovvero tutte quelle persone che vogliono migliorare le performance sportive (l’EMS, infatti, è noto per migliorare le prestazione atletiche e viene applicato su moltissimi atleti a livello agonistico come integrazione alla preparazione atletica specifica) ma si rivolge soprattutto al restante 91%, ovvero a coloro che non hanno la voglia, la costanza o il tempo di allenarsi in maniera tradizionale diverse volte alla settimana. Arriviamo così ad un target davvero ampio se considerato che un centro Fit And Go con 200 clienti attivi è in forte utile.



Aprire un centro Fit And Go, significa investire in un settore innovativo e in crescita, con scarsa concorrenza e in grado di soddisfare sempre di più le esigenze dei consumatori. Per questo motivo chiunque può aprire un centro affiliato perchè come franchising Fit And Go offre un servizio a 360 gradi:

assistenza in tutte le fasi, pre e post apertura,

riconoscibilità del marchio,

strategie di marketing concrete,

un software gestionale e di CRM proprietario,

formazione e innovazione continua.

Tutte queste cose da soli non sarebbero possibili e sicuramente ha costi inferiori rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere effettuando un’apertura in totale in autonomia.

www.fitandgo.it

franchising@fitandgo.it