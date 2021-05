Fisco: Dadone, 'incomprensibile la proposta di Letta'

Roma, 26 mag (Adnkronos) - “Non ho ben compreso il perché di una proposta come quella di Letta sulla dote ai diciottenni. Non capisco il motivo che porta ad associare due discorsi totalmente distanti tra loro: da una parte quello della fiscalità generale e dall'altra le strategia a supporto dei giovani". Lo ha detto la ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone a 'The breakfast club' su Radio Capital sulla proposta di Enrico Letta di finanziare la dote per i 18enni con la tassa di successione.

"Sicuramente si deve lavorare per aiutare i giovani nel loro percorso di emancipazione, ma senza legarlo ad altre dinamiche. In Italia si parla tanto del problema dei giovani ma meno dei loro problemi”, ha aggiunto Dadone.