Covid: Cecchetti (Lega), 'Lombardia locomotiva italiana, siamo a 5,5 mln vaccini'

Milano, 26 mag.(Adnkronos) - "La Lombardia ha scavalcato quota 5,5 milioni di dosi vaccinali somministrate, da mezzanotte apre alle iscrizioni per le vaccinazioni delle fascia 30-39 e dalla settimana prossima apre alle vaccinazioni per la fascia dei giovanissimi dai 16 in su". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"La locomotiva lombarda viaggia come un missile -spiega Cecchetti- siamo la Regione più virtuosa d’Italia anche nella percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle disponibili".