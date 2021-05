Roma, 26 mag (Adnkronos) - Per le amministrative "non siamo per niente in ritardo. Si vota a metà ottobre, i tempi ci sono, l'importate è mettere in campo proposte competitive. Ci stiamo lavorando, il racconto di un centrodestra diviso è poco ficcante e interessato". Lo ha detto Giorgia Meloni a Sky Start.