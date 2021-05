Nyon, 26 mag. - (Adnkronos) - La Uefa ha comminato una multa di 50.000 euro all'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in seguito all’accertamento di un interesse del giocatore in una società di scommesse. Inoltre il 39enne svedese dovrà terminare il suo rapporto con la società. Multa di 25.000 euro anche per il club rossonero.