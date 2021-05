Calcio: Lazio club Montecitorio, 'grazie a Lulic, esempio di lazialità'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “È intenzione del Lazio Club Montecitorio dare il giusto tributo a Senad Lulic, un atleta che in quasi dieci anni ha incarnato al meglio i valori della polisportiva più importante d’Europa per numero di sezioni sportive e di atleti iscritti. Nei prossimi giorni terremo un evento per ringraziare pubblicamente Lulic che attraverso la sua umiltà e la sua abnegazione ha rappresentato un esempio di pura lazialità, soprattutto attraverso l’importante gesto sportivo nella finale di Coppa Italia del 2013, di cui proprio oggi ricorre l’anniversario”. Lo afferma Paolo Trancassini, presidente del Lazio Club Montecitorio, annunciando l’evento che si svolgerà nei prossimi giorni per ringraziare Senad Lulic.