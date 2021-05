Calcio: La Russa, 'preoccupato per l'Inter, spero ancora che Conte resti'

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - "Sono preoccupato per la mia Inter, le notizie non sono incoraggianti ed è un peccato che arrivino a pochi giorni dalla gioia dello scudetto". Così all'Adnkronos il senatore di Fratelli d'Italia e grande tifoso dell'Inter Ignazio La Russa sul delicato momento societario dei nerazzurri. "Non voglio però perdere l'ottimismo, io spero ancora che Conte possa restare per completare l'ottimo lavoro di questi due anni e non voglio pensare ad altri tecnici. Per me al momento non ci sono alternative a lui", conclude La Russa.