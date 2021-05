«Un portale unico per le gare del recovery e nuovi assunti per rilanciare gli enti locali»

«Non possiamo permetterci di andare a vuoto con nessuna gara pubblica. Dobbiamo assolutamente garantire l’offerta produttiva necessaria per la realizzazione delle opere del recovery plan. Da questa constatazione deriva la mia proposta di istituire un portale unico delle gare, che metta bene in evidenza ogni nuova opportunità a disposizione del mercato»: ha idee chiare Laura Castelli e le sa esprimere con trasparenza. Appena confermata come unico viceministro al Mef, il potentissimo ministero dell’Economia e delle Finanze affidato dal premier Draghi ad un supertecnico come Daniele Franco – già Ragioniere generale dello Stato e poi direttore generale della Banca d’Italia – Castelli ha anche ricevuto varie deleghe tra cui quelle cruciali all’Agenzia delle Entrate, alla finanza locale ed alla spending review. E in questi ultimi ambiti si sta preoccupando di garantire il più agevole ed efficace incrocio tra l’enorme offerta di opportunità che le risorse del Pnrr stanno per far affluire in Italia e la speculare offerta di capacità produttiva da parte delle nostre imprese. Insediata nel governo Conte 1 all’Economia del Movimento Cinquestelle (cui aderisce da sempre) questa giovane economista ha le idee chiare e sa farsi stimare.

Con lungimiranza il governo ha scelto di puntare sui giovani, sulle donne e sul sud per rendere piene la resilienza e la ripartenza

Dunque, onorevole: la governance che attualmente vige nella pubblica amministrazione sarà all’altezza della nuova stagione? In particolare, preoccupano le tante forti asimmetrie fra territori…

Alcuni sistemi intermedi si direbbero poco capaci di organizzare in modo corretto i livelli di governance. Mentre alcune regioni lo fanno, e bene, e in autonomia, altre no, altre deludono. E gli stimoli che ci arrivano dall’Europa vanno utilizzati anche come un’opportunità per ripensare a flussi di governance territoriali che siano capaci di mettere a terra gli investimenti. Ma posso dire che è già dall’esecutivo Conte 1 che è cambiata la tendenza governativa sul tema degli investimenti, l’abbiamo accentuata col Conte 2 e si procede ancor più oggi.

Torniamo al principio, a questo Pnrr così importante per noi. Si muove su tre linee orizzontali: giovani, donne e sud. Lei è giovane, è donna ed ha origini per metà siciliane. Ci parli di queste tre linee, ovvero ci parli di sé!

Questa scelta nasce da una lungimiranza del governo che ha ragionato su un’evidenza: non ci può essere resilienza e ripartenza senza la fiducia nel futuro che è propria dei giovani e un ampliamento della coesione sociale che includa le donne e il Sud. Davvero, non ci può essere futuro senza che i giovani abbiano le basi per costruirselo, e gli strumenti per porle, queste basi. Attenzione: sono concetti che in altri Paesi come Francia e Germania sono ormai al centro della spesa pubblica: se non sostieni i giovani non fai crescere le famiglie. Quanto al divario di genere: è un tema che per anni è stato solo una moda intellettualistica ed oggi è finalmente chiaro a tutti. Già il Conte 2 ha comincia ad occuparsene sul serio finanziando le decontribuzioni per i giovani, le donne e il Sud.

Sì, ce ne occupiamo diffusamente nella coverstory di questo numero. Le cifre descrivono anche un profondissimo gap economico con Nord.

Oggi l’arretratezza del Sud è la scusa di un’Italia a due velocità che ha generato criteri sperequati e a volte anche speculativi. Stringere e poi chiudere questo divario vuol dire contemporaneamente sanare alcune storture che hanno fatto comodo a tanti.

PER LA PRIMA VOLTA ANCHE L’ITALIAINCLUDE IL TERZO SETTORE NEI PIANI DEL GOVERNO, FACENDONE ADDIRITTURA UN ASSE PORTANTE PER IL FUTURO

Un altro punto cardine di questo Pnrr è la scelta di impegnare 30 miliardi di euro in più di quanti ce ne saranno dati per finanziare più opere. È stato difficile?

Direi di no: i 30 miliardi in più sono un fiore all’occhiello per l’Italia, perché lo stanziamento denota la serietà di quel che è scritto nel Pnrr. Quando si fa progettazione a sei anni non si può pensare di lasciare un’incompiuta su un impegno concordato con Bruxelles, anzi: il Paese si deve sentire impegnato a chiudere il cerchio trovando le necessarie risorse. È talmente importante che siamo disposti, se servirà, a fare un altro passo di spostamento di bilancio, perché crediamo a questo progetto. D’altronde le opere che abbiamo varato con il Recovery non sono tagliabili. E d’altronde l’Europa ragiona ormai in un modo diverso.

Già: lontano anni luce dalla vecchia filosofia tedesca, quella del fiscal compact, e molto vicina alla linea indicata da Draghi nel marzo 2020 in quel suo intervento sul Financial Times…

Io dico senza mezzi termini che lo spessore del nostro premier sta anche in questa sua capacità di reinterpretare la politica economica per come oggi essa deve essere, nell’interesse comune. Spero che tutti colgano e seguano questa sua visione.

L’attività legata al Pnrr e, insieme, quella del controllo della spesa centrale per la spending review saranno adeguatamente supportate a livello digitale?

Bisogna dividere l’esistente in due gruppi. C’è uno sviluppo digitale nazionale e uno locale. Alcune regioni sono ottimamente attrezzate, penso al Piemonte con l’esperienza positiva del Csi; il centro va migliorato e potenziato, i ministeri si stanno coordinando con quello della transizione digitale, occorre lavorare al meglio con il territorio e intanto… intanto utilizzare ed estendere le buone pratiche amministrative dovunque funzionino.

Ancora sulla finanza locale: migliorerà?

Sul questo tema è in corso una grande sfida. In questi anni abbiamo fatto tante piccole rivoluzioni, ribilanciando ovunque si sia potuto Nord e Sud, rimettendo a centro temi di cui tutti parlano e pochi facevano, come gli asili nido: d’altronde, se non cominciamo a reinvestire da lì, dalla famiglia, è inutile investire sul resto.

Ma la qualità professionale nei Comuni? Le competenze?

C’è ancora tanto da fare, sui Comuni. Con il Conte 2, abbiamo tolto il turn-over come prevalente criterio di bilancio per le assunzioni per i Comuni sostituendolo con un indicatore per il quale ciascun Comune deve e può spendere per il personale una percentuale delle entrate fisse, in funzione delle diverse fasce demografiche, a partire dal 25%. Il vecchio metodo del turn-over ingessava tutto. Adesso basta, convinti come siamo che l’autonomia dell’ente lo renda sempre più capace di autogestirsi. E con questo metodo nuovo abbiamo predisposto assunzioni per 65 mila persone in più negli enti locali…

I comuni indebitati potranno in parte accollare l’onere allo stato per poi rinegoziarlo sulla base di unA maggior forza contrattuale

Che però in molti casi sono indebitatissimi…

Ma uno dei grandi lavori che ho fatto personalmente da quando sono in questo ministero è stato sul debito degli Enti locali. Ed è stata varata una legge che permette ai comuni con debiti vecchi e anche pesanti di accollarli allo Stato per ottenerne una rinegoziazione più forte che può essere appunto quella statale. Questo aiuta molto quei sindaci che si ritrovano a dover fare i conti con problemi non causati da loro ma accumulatisi nel tempo. Detto questo, occorre ripartire proprio dall’abbattimento del debito locale. Io sono per rimettere al centro i Comuni, esposti peraltro giustamente a un severo controllo da parte della Corte dei conti. E dunque, riepilogando: nuovi investimenti, sia con risorse ordinarie che con fondi, e misure incisive sul debito per rimettere in salute i comuni.

Tra i capitoli di maggior impegno del Pnrr si fa notare qualcosa di nuovo sul Terzo Settore…

Sì, ed è la prima volta per l’Italia. Ma ci sono Paesi come la Francia, con cui tra l’altro, sto colloquiando, nei quali l’economia sociale non solo è sempre rientrata nei piani del governo, ma ne è diventata un asse portante. E dunque il primo obiettivo è rimettere in piedi gli strumenti di finanziamento di questo settore che non essendo nativi del Mef hanno punti di debolezza. Ovviamente ci sono realtà come Invitalia o il credito popolare che se ne occupano ormai da tanti anni in modo molto naturale, per una loro politica di vicinanza al Terzo Settore. Peraltro sono attività che ineriscono direttamente ai servizi alla persona. Lavorare bene sulla tenuta finanziaria del Terzo Settore significa assicurare al Pese una fetta di servizi che considerariamo garantiti ma lo sono dai privati. In Francia stanno studiando addirittura un ministero per il Terzo Settore. Nell’attuale Pnrr, la spesa a favore di di questo capitolo è compresa nei temi dell’inclusione sociale, ma la nostra ambizione è occupare la seconda linea, anche con asset finanziati da regioni ed enti locali, sempre sul tema della cura delle persone.