Roma, 25 mag (Adnkronos) - Nell'Unione europea il diritto di veto "non si può rimuovere, siamo lontani anni luce dal farlo, ci sono troppi interessi. Bisogna rompere questo sistema. Io ho una sola parola per il futuro dell'Europa: la tragedia è l'unanimitaà, con l'unanimità non si gestisce neanche un codominio. Questo vale per la Libia, per tasse, vale per tutto". Lo ha detto Romano Prodi a Fuori Tg, su Raitre.