Tv: Picierno (Pd), 'su Aurora Leone fatto gravissimo, autori e complici gesto si scusino'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "L'episodio di cui è stata vittima Aurora Leone dei The Jackal mostra con drammatica chiarezza come in Italia il maschilismo sia ancora un problema enorme. Purtroppo c'è chi tenta di sminuirlo e ridimensionarlo e gli effetti sono questi. Ad Aurora Leone è stato impedito di sedersi ad un tavolo, in quanto donna, nel corso di un'iniziativa benefica come 'La partita del cuore'". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

"Un fatto gravissimo, a maggior ragione perché avvenuto in un contesto organizzato proprio per promuovere principi di eguaglianza e inclusione. Ipocrisia e contraddizioni sono sempre dietro l'angolo quando si tratta di diritti delle donne e di contrastare maschilismo e machismo. La strada da percorrere è ancora lunga e credo servano una riflessione pubblica e precisi interventi normativi".

"Nel frattempo esprimo la massima solidarietà ad Aurora Leone, mentre mi auguro che gli autori e i complici del gesto si stiano vergognando e chiedano immediatamente scusa. Anche assistere a questi episodi in silenzio e senza intervenire è atto ignobile".