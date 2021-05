Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La denuncia di #auroraleone è grave. Grazie ad @AzzurreFIGC il mondo del calcio in Italia ha fatto passi avanti, anche se bisogna lavorare per accorciare distanze. Se poi qualcuno pensa ancora che una donna non possa entrare in campo, forse è bene che stia lontano da quel mondo”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.