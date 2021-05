Tv: Buffon, 'raccolta beneficenza non può trasformarsi in teatro discriminazioni sessiste'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia". Sono le parole del portiere della Juventus Gianluigi Buffon su twitter sulla questione legata alla Partita del Cuore e al caso di Aurora Leone, cacciata perché donna. "Stasera in ogni caso sarò in campo per contribuire alla ricerca contro i tumori, al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa", ha aggiunto Buffon.