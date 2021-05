Tragedia Mottarone: gestore funivia, 'spiace per vittime, collaboro con inquirenti'

Stresa, 25 mag. - (Adnkronos) - "Spiace per le vittime, la collaborazione con gli inquirenti è iniziata da subito". Luigi Nerini, 56 anni di Baveno (Verbania), è il proprietario della società che ha in gestione la funivia del Mottarone dove una cabinovia è precipitata provocando la morte di 14 dei 15 passeggeri che erano a bordo domenica scorsa. Le sue poche parole sono affidate all'Adnkronos dal suo legale, l'avvocato Pasquale Pantano. Nerini è molto provato, fin da subito si è messo a disposizione della procura di Verbania che indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Già domenica, accompagnato dal legale, ha raggiunto l'impianto della funivia - la struttura e la documentazione è sotto sequestro - e ha precisato che "tutti i controlli, le verifiche e la manutenzione sono a posto". Una versione che ribadisce.