Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Quattro agenti della National Security egiziana andranno a processo per il sequestro e l’omicidio di #GiulioRegeni. Lo ha stabilito il Gup di Roma. La prima udienza è fissata per il 14 ottobre. Finalmente il primo passo verso la verità e giustizia per Giulio". Lo scrive su Twitter Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera.