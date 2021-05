Regeni: 5 anni fa l’omicidio, 007 egiziani a processo in Italia/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Un’inchiesta che ha avuto la svolta piu’ importante il 4 dicembre 2018. In quella data la Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati cinque 007 egiziani, alti ufficiali dei servizi segreti civili e della polizia investigativa d'Egitto, accusati di sequestro di persona. Un risultato frutto del lavoro portato avanti anche grazie Sco e Ros, parte attiva nelle indagini italiane.

Indagini che in questi anni hanno contato decine di incontri proprio tra inquirenti e investigatori italiani e egiziani nel nome del dialogo a cui il Cairo ha risposto con parole formali o silenzi, come sull’ultima rogatoria dell’aprile del 2019 in cui si chiedeva, tra i diversi punti, l’elezione di domicilio dei funzionari della National Security.

E anche nell’ultimo incontro in videoconferenza tra inquirenti alla comunicazione della ferma volonta’ della procura di Roma di chiudere le indagini preliminari dall’Egitto attraverso il procuratore generale Hamada al Sawi sono arrivate le riserve “sulla solidità del quadro probatorio” che ritiene costituito “da prove insufficienti” per sostenere l'accusa in giudizio.