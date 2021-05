Omofobia: Mirabelli, 'Ostellari vuole affossare Zan, si valuti ddl in aula al più presto'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Sulla legge Zan il presidente Ostellari ha proposto 170 audizioni. Nonostante avessimo chiesto una selezione che consentisse tempi rapidi. È evidente che il presidente ha come unica finalità quella di affossare la legge". Così Franco Mirabelli del Pd su Facebook. Ostellari, aggiunge Mirabelli, "ha preso in ostaggio la commissione e sequestrato il ddl impedendo la possibilità di votare e di discutere nascondendo fino ad oggi le richieste di audizione".

"Credo che a questo punto -propone il senatore dem- si debbano riunire i presidenti dei gruppi favorevoli alla legge Zan per valutare come portare in aula al più presto il ddl approvato alla camera e denunciare le forzature regolamentari operate per impedire l’approvazione della legge”.