Omofobia: ancora scontro su Zan, Pd-M5S-Leu per ddl subito in aula, Iv e Fi frenano** (2)

(Adnkronos) - Frenano però da Italia Viva mentre in Forza Italia le voci sono articolate. "Siamo per il tavolo politico in cui si trovi un'intesa" dicono fonti renziane. Nei giorni scorsi il capogruppo Davide Faraone aveva lanciato la proposta di un tavolo politico per arrivare a una mediazione. E questa per Iv resta la strada maestra. "Altrimenti -è la valutazione dei renziani all'Adnkronos- rischia di non passare la legge".

Mentre in Fi le posizioni sono diverse. Se Elio Vito sostiene che Silvio Berlusconi "ci ha dato libertà di coscienza", per il senatore Lucio Malan le cose stanno diversamente: "Forza Italia è contraria al disegno di legge Zan. L’hanno detto in modo chiaro e più volte sia il presidente Berlusconi sia il coordinatore nazionale Tajani". E il senatore azzurro è contrario a saltare il passaggio in commissione.

"Salvo alcuni voti in dissenso, di cinque deputati alla Camera e di alcuni senatori che li hanno preannunciati al Senato, Forza Italia -dice Malan all'Adnkronos- è contraria al disegno di legge Zan. L’hanno detto in modo chiaro e più volte sia il presidente Berlusconi sia il coordinatore nazionale Tajani. Non possiamo che essere contrari anche a saltare il passaggio in commissione che è previsto dalla Costituzione e che eliminerebbe qualsiasi possibilità di dialogo".