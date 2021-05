Nano-Tech lancia aumento di capitale fino a 5 milioni con sguardo sulla Borsa

Nano-Tech, PMI innovativa marchigiana che realizza, progetta e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni, dà avvio a un aumento di capitale dedicato a investitori privati e retail con l’obiettivo di rafforzare la dotazione finanziaria della società per investire nei progetti di sviluppo previsti dal piano industriale 2021-2025. L’obiettivo della società è rafforzare il business e ottimizzare il portafoglio prodotti per essere pronta a sbarcare in Borsa nei prossimi anni.

L’aumento di capitale con scadenza al 31 dicembre 2021 prevede un obiettivo di raccolta fino a € 5 milioni, attraverso l’emissione di 380.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di € 13,21 ciascuna. A poche settimane dal lancio, Nano-Tech ha già raccolto € 1 milione da investitori privati. Una parte dell’aumento di capitale sarà inoltre coperto da una raccolta in equity crowdfunding, dedicata a investitori retail mediante la piattaforma online di Equity Crowdfunding BacktoWork, partecipata da Intesa Sanpaolo.

I fondi saranno destinati a finanziare i progetti di sviluppo di Nano-Tech e verranno investiti principalmente in: attività di R&D, attraverso test, certificazioni e nuovi brevetti per convalidare nuovi materiali per impieghi ad alto margine; investimenti produttivi in macchinari e equipaggiamenti finalizzati a incrementare la capacità produttiva e alla più rapida acquisizione degli ordini; rafforzamento della struttura commerciale.

“Nano-Tech ha l’ambizione di continuare a crescere per raggiungere standard d’eccellenza. Ed è questo il primo obiettivo dell’aumento di capitale” ha dichiarato Giuseppe Galimberti, Amministratore Delegato di Nano-Tech. “La raccolta è finalizzata a finanziare il perfezionamento dei nostri prodotti e processi al fine di inserirci sempre di più nel solco di una rivoluzione tecnologica destinata a durare. Ci auguriamo che il nostro progetto e la value proposition aziendale catturino l’interesse degli investitori, non solo privati ma anche istituzionali. Nel futuro di Nano-Tech, a seguito del percorso di consolidamento del business c’è la quotazione in Borsa per accelerare lo sviluppo e competere ancora di più anche a livello internazionale”.