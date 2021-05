Musica: a Santa Cecilia i Concerti di Primavera, sul podio Carlo Rizzari

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con i Concerti di Primavera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sale sul podio, per tre serate consecutive (domani ore 19.30, giovedì 27 ore 19.30 e venerdì 28 maggio ore 19.30, Sala Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica di Roma), Carlo Rizzari che dirige l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma dedicato a Schumann, Weber e Mendelssohn.

Il concerto si apre con il 'Nachtlied' di Schumann, un mottetto per coro misto e orchestra composto nel 1849 e eseguito per la prima volta nel 1851. Basato su una poesia di Friedrich Hebbel e autentico esempio di Romanticismo musicale per la perfetta corrispondenza tra il contenuto poetico dei versi di Hebbel e la scrittura musicale, ottenuta con la massima economia dei mezzi sinfonico-corali; una scrittura impalpabile e onirica, cupa ed emotiva, carica di inquietudine e di tenerezza, che sembra anticipare il clima del Requiem tedesco di Brahms.