Epicura al fianco delle donne nella gestione della salute dei propri cari

Lavoro e figli, difficili incastri tra riunioni, attività extrascolastiche e pediatra. Familiari anziani da accudire e l’amico a quattro zampe che ha bisogno del controllo periodico. Il tutto con solo 24 ore a disposizione. Che fare? L’alleato perfetto per semplificare la vita delle “manager della salute” nella gestione dei propri cari (e non solo), ottimizzando il tempo a disposizione e semplificando l’accesso alle cure, è EpiCura (www.epicuramed.it), il primo poliambulatorio digitale in Italia.

EpiCura grazie alla propria piattaforma tecnologica di digital health, è in grado di gestire tempestivamente i servizi sanitari e socio–assistenziali erogati e, grazie al proprio network di 900 professionisti certificati dislocati su tutto il territorio nazionale, risponde alle emergenze e a chi non può o non ha tempo di spostarsi da casa, 7 giorni su 7 con un’attesa inferiore alle 24 ore. Medici, pediatri, veterinari, fisioterapisti e infermieri, solo per citarne alcuni, arrivano direttamente dove lo si desidera risolvendo il difficile accesso alle strutture sanitarie portato dalla pandemia.

“Nella maggior parte dei casi, la gestione delle cure e della salute della famiglia è ancora in capo alle donne. Responsabilità, questa, che oltre ad essere un grande impegno e talvolta fonte di stress, richiede molto tempo, vera risorsa scarsa per chi deve far fronte ad altre innumerevoli attività quotidiane. Ben sapendo quanto sia difficile” ha sottolineato Gianluca Manitto, CEO e co-founder di EpiCura “Tra le nostre maggiori soddisfazioni ci sono le testimonianze di clienti che hanno trovato nel nostro servizio un aiuto concreto nel raggiungimento di quel funambolico equilibrio tra lavoro, famiglia e il giusto e necessario tempo per sé stesse, alleviando peraltro il carico emotivo che la gestione delle persone care e il loro benessere comporta”.

Proprio per questa ragione, grande attenzione è destinata anche all’assistenza anziani. Per poter gestire al meglio l’ingresso di un professionista in famiglia, è necessario trovare la persona che più si adatti alle necessità dei propri cari e, aspetto per nulla da sottovalutare, alla vita in famiglia. Nella consapevolezza di quanto sia delicata la ricerca di personale assistenziale, EpiCura mette a disposizione un “Family Tutor” in grado di comprendere le differenti esigenze individuali e supportare attivamente nel percorso di selezione con l’obiettivo di trovare la persona più adatta (sia che si tratti di sola assistenza notturna che di badanti conviventi).

Se durante la giornata insorgono poi dubbi da risolvere, in soccorso della “manager della salute” anche i video e tele consulti. Tra i professionisti disponibili ci sono medici, infermieri, veterinari, nutrizionisti e psicologi - che possono risolvere e rispondere alle necessità di un primo confronto o di un consiglio sulla gestione di una terapia in corso, sull’insorgenza di sintomi che potrebbero destare preoccupazione ma anche di dialogo.

E per concludere la giornata dopo mille impegni e pensieri e godersi un po’ di meritato relax è possibile prenotare un massaggio con un massoterapista del network Epicura, direttamente presso la propria abitazione.