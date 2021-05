Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - “Auguri a Luca Pancalli per la rielezione a presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Rompere i tabù sulla disabilità e lavorare per far sì che lo sport sia sempre veicolo di inclusione è una missione che richiede grande impegno, ma che ripaga con il progresso sociale”. Lo scrive su Twitter Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.