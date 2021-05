Calcio: Wijnaldum vicino all'accordo con il Barcellona, pronto contratto triennale

Barcellona, 25 mag. -(Adnkronos) - Georginio Wijnaldum è a un passo dal diventare un calciatore del Barcellona. Il centrocampista del Liverpool, il cui contratto con i Reds è in scadenza il prossimo 30 giugno, è vicino all'accordo con il club blaugrana. Secondo Sky Sport l'intesa è stata trovata sulla base di un triennale dopo una riunione alla quale hanno partecipato gli agenti del giocatore olandese (Humphry Nijman e Jan Kabalt), Rodrigo Messi (fratello di Leo) in qualità di intermediario dell'operazione e Mateu Alemany in rappresentanza della dirigenza del Barça.