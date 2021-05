Calcio: Delio Rossi, 'Gattuso alla Fiorentina? Avrà pensato fosse la decisione giusta'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Sono contento per Gattuso alla Fiorentina, anche perché nel momento stesso in cui ha preso questa decisione avrà pensato fosse quella giusta". Così Delio Rossi, ex tecnico di Fiorentina e Lazio, all'Adnkronos, in merito all'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Viola. "La Fiorentina non è una squadra che punta a salvarsi alle ultime giornate - prosegue Delio Rossi - anche perché presumo di conoscere le ambizioni del presidente Commisso".