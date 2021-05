Biobanca e Intelligenza Artificiale per la lotta ai tumori

Aibibank sarà coordinato dal capogruppo e promotore Health Triage, startup torinese fondata da Davide Dettori e incubata in I3P, attiva nello sviluppo di tecnologie nel settore dell’Intelligenza Artificiale applicata alla medicina di precisione.

Il progetto ha ricevuto l’approvazione e i finanziamenti dalla Regione Piemonte (POR FESR 2014/2020, Azione I.1b.22, Bando Pi.Te.F – Piattaforma tecnologica di “Filiera”) per dare il via ad Aibibank, acronimo che sta per Bio-Banking for Artificial Intelligence. Si tratta di un progetto di ricerca innovativo, della durata di due anni, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e normativa, chiamata in gergo informatico DataLake, in grado di raccogliere e organizzare immagini medicali e dati clinici in modo costante e perpetuo.

Nei 24 mesi di progetto, l’obiettivo è sviluppare una banca dati necessaria a implementare tecniche di Intelligenza Artificiale e Deep Learning applicate allo sviluppo di strumenti innovativi a supporto dei medici, per la prevenzione delle due patologie tumorali più rilevanti per incidenza: quello al seno e quello alla prostata, ovvero i tumori maligni diagnosticati più frequentemente nella popolazione femminile e maschile in Italia.

Il progetto verrà realizzato con il supporto di partner privati ed enti ospedalieri quali Engineering Ingegneria Informatica, Medas, Lattanzio KIBS, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Fondazione del Piemonte per l’Oncologia di Candiolo - FPO.

La ricerca ha un valore complessivo di 5,8 milioni di euro e sarà finanziata dalla Regione Piemonte per 2,5 milioni, mentre la restante parte dalle aziende partner e dagli enti di ricerca.

“Il progetto Aibibank promosso da Health Triage è un esempio virtuoso di innovazione collaborativa che vede il contributo di start-up, grandi imprese ed istituzioni pubbliche”, sottolinea Giuseppe Scellato, Presidente I3P. “Si tratta di un progetto di sistema nell'ambito della salute, in linea con la scelta di Torino da parte del Governo come sede dell'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A)”.