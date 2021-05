Al via Sesa4Innovation, programma di business acceleration per le start-up

Sostenere la creazione di start up, mettendo a disposizione le conoscenze necessarie per fare impresa e le piattaforme digitali per sviluppare il business, è la proposta che il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, mette in atto con Sesa4Innovation, il nuovo programma di accelerazione industriale realizzato grazie all’esperienza del Gruppo e alle competenze in innovazione tecnologica di Var Group S.p.A., società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integrator (“SSI”).

Var Group è uno dei player di riferimento nel mercato italiano, con un’offerta articolata di soluzioni di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, a supporto dei principali settori del Made in Italy. Negli anni ha sviluppato una metodologia ed un’offerta che sostengono la competitività delle aziende, identificando, di volta in volta, le tecnologie più evolute e sviluppando progetti digitali ad hoc per sostenere l’imprenditoria italiana, affiancandola anche nelle sfide sui mercati internazionali.

Il Gruppo Sesa oggi ha raggiunto una dimensione rilevante facendo leva sulla propria capacità di aggregare competenze e risorse imprenditoriali ed abilitare l’innovazione tecnologica, con un perimetro di 3.500 dipendenti e circa 2 miliardi di euro di ricavi sviluppati principalmente in Italia ed in altri 5 paesi esteri.

Prendendo spunto da queste esperienze e competenze, il Gruppo Sesa ha dato vita al programma Sesa4Innovation, che mette a disposizione delle start up la stessa metodologia e le più evolute tecnologie digitali utilizzate per accelerare il business dei più importanti distretti industriali. Il progetto ha l’obiettivo di condividere con le nuove realtà le tecnologie digitali innovative ed i servizi di integrazione sviluppati dal Gruppo Sesa, elementi fondamentali per lo sviluppo del business e la capacità di competere con successo sul mercato. Le start up in particolare potranno avvalersi di servizi integrati in ambito HR, Legal, Marketing e Comunicazione disponibili all’interno del polo tecnologico del Gruppo Sesa. Grazie a tale programma le start up che entrano a far parte del programma, si avvalgono di servizi di accelerazione del business e della consulenza e servizi di integrazione sulle piattaforme digitali da utilizzare, per trasformare un’idea di business in un’impresa di successo.

“Confermiamo l’impegno a sviluppare modelli di creazione di valore innovativi e sostenibili: grazie al programma di accelerazione Sesa4Innovation, l’esperienza, le competenze digitali e gli investimenti sviluppati in tanti anni di lavoro da parte del Gruppo Sesa vengono resi disponibili per lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali, abilitando nuove opportunità di business a beneficio della crescita economica e della digitalizzazione di imprese ed organizzazioni” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

“Da sempre accompagniamo le imprese del Made in Italy nel percorso di trasformazione digitale. Siamo certi che adottare modelli di innovazione sostenibili, efficienti e strettamente connessi al mercato sia fondamentale per le imprese, così come per qualsiasi tipo di organizzazione, e che oggi, più che mai, sia necessario condividere la conoscenza e le best practice digitali. Sesa4Innovation è un progetto sul quale lavoriamo da tempo: stiamo già valutando 7 realtà che operano in settori quali fitness, healthcare e sharing economy, pronti ad incontrare ulteriori iniziative in altri ambiti della nostra economia” ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group.