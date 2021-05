Tragedia Mottarone: Giovannini, 'Istituzioni reagito in modo rapido ed efficiente'**

Stresa, 24 mag. (Adnkronos) - "Fin da ieri tutte le istituzioni hanno reagito in maniera straordinariamente rapida, efficiente e coordinata". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini presente al Palacongressi di Stresa (Verbania) al tavolo tecnico con chi ieri è intervenuto sul Mottarone dove la rottura del cavo trainante della funivia sul lago Maggiore ha fatto precipitare una cabinovia provocando la morte di 14 persone.

"L'assistenza ai familiari (delle vittime e dell’unico sopravvissuto, ndr) in questo momento è cruciale, le azioni che sono state messe in atto non devono terminare", chiosa.