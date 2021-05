Tragedia Mottarone: Fontana, 'tragedia indicibile, si accertino presto le cause'**

Milano, 24 mag.(Adnkronos) - "E' stata una tragedia indicibile, qualcosa che ha colpito tutti in maniera enorme". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo a Rainews24, commentando il grave incidente avvenuto sulla funivia tra Stresa e Mottarone.

"Ricordiamo -aggiunge Fontana- che tra le vittime c'è anche un dipendente della Asst di Melegnano, quindi una persona che lavorava per il sistema sanitario, una delle tante persone che si sono impegnate tantissimo in questo anno tremendo. Ma credo che tutti vadano ricordati indistintamente con grande commozione. E soprattutto che presto si possano accertare le cause di questa tragedia".