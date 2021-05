Sirti sigla tre nuovi contratti con E-Distribuzione da 70 milioni

Sirti, hub di innovazione nello sviluppo delle infrastrutture di rete, attraverso la propria Business Unit Sirti Energia, negli ultimi 12 mesi ha siglato con E-Distribuzione (in raggruppamento temporaneo di imprese), la più grande società in Italia nel settore della Distribuzione e Misura di energia elettrica, tre nuovi contratti per un valore complessivo di 70 milioni di euro in 3 anni.

Sirti Energia, leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture di reti interrate e aeree, rafforza così la partnership con E-Distribuzione nell’ambito delle attività di realizzazione e manutenzione delle linee elettriche a bassa e media tensione.

Più in particolare, Sirti Energia si occuperà dei lavori di realizzazione, manutenzione e ammodernamento delle linee elettriche a bassa e media tensione sulla rete di distribuzione nazionale, contribuendo così al significativo piano di investimenti messo in atto da E-Distribuzione per potenziare la propria rete e agevolare la transizione energetica già in corso. I nuovi contratti acquisiti si aggiungono a quanto Sirti Energia sta già realizzando per conto di E-Distribuzione per mantenere in efficienza e ammodernare la rete di distribuzione di energia elettrica.

Sirti, in linea con la strategia europea per uno sviluppo sostenibile, considera da sempre l’efficienza energetica e la sostenibilità come linee guida nei suoi modelli operativi e di business e ha sviluppato negli anni un ventaglio di soluzioni finalizzate ad assicurare minori sprechi, consumi, costi ed emissioni.

La business unit Sirti Energia conta oggi oltre 400 dipendenti e ha raggiunto nel 2020 un backlog di circa 100 milioni di euro.