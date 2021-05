Pikkart apre le porte a tutti gli investitori interessati a Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale e lancia una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, unica piattaforma di Equity Crowdfunding quotata a Piazza Affari. La PMI innovativa modenese, pioniera nello sviluppo di tecnologie di computer vision e proprietaria di brevetti e strumenti del valore di 4 milioni di euro (stima con perizia giurata), messe al servizio di clienti del calibro di Barilla, Tetra Pack, Saipem, Ibm, Assicurazioni Generali, Deloitte, Ferretti Group, A2A, Graniti Fiandre e altri ancora, è nata dalla passione e dalle competenze dell’imprenditore Lorenzo Canali, già titolare di altre aziende di successo nei settori digital e ICT e dei soci fondatori Davide Baltieri e Giovanni Zuffolini.

Nel corso degli anni, l’azienda ha effettuato un’imponente attività di ricerca e sviluppo – anche in collaborazione con importanti università, multinazionali, enti e centri di trasferimento tecnologicocome Unimore, Artificial Intelligence Research and Innovation Center (AIRI), Crit, IBM – investendo circa 4 milioni di euro, e raggiungendo ricavi per oltre 1,7 milioni, arrivando a creare e brevettare (a livello italiano e internazionale) nuove tecnologie applicabili in diversi ambiti: anticontraffazione, industria 4.0, marketing, riconoscimento facciale, sanità, smartcity e arte.

Pikkart, che sta valutando la quotazione sui listini OTC statunitensi, nel giro di 18 mesi, punta ora al rafforzamento dei modelli di business SaaS (Software as a service) e Licensory Agreement (vendita di Licenze d’uso di brevetti), quest’ultimo attualmente impiegato nel contratto triennale sottoscritto con la multinazionale degli imballaggi DS Smith (FTSE 100), leader dell’industria del packaging sostenibile. L’azienda modenese, inoltre, sta conducendo e formalizzando delle trattative con gruppi industriali internazionali. I settori della Realtà Aumentata (AR), della Computer Vision (CV) e dell’Intelligenza Artificiale (AI) presentano elevati tassi di espansione e, per citare delle cifre, il solo mercato del’AI è visto in crescita a un tasso annuale composto (CAGR) del 42,2% dal 2020 al 2027 (fonte: Grand View Research).

Pikkart - che ha affrontato le difficoltà legate al Covid-19 sviluppando applicazioni funzionali alla nuova quotidianità, tra cui “AR Assistance 4.0” (assistenza da remoto) e “Telehealth” (telemedicina), due prodotti che stanno già mostrando i primi risultati di vendita - per la sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che si concluderà a metà luglio, si è posta un obiettivo economico iniziale di 200mila euro. I fondi raccolti saranno investiti soprattutto per l’attuazione dei due nuovi modelli di business (SaaS e Licensory Agreement) e, in parte minoritaria, per perseguire rapidamente la strada della quotazione in un mercato azionario. Dopo pochi giorni dall’inizio della campagna di crowdfunding, PIKKART ha già superato il 50% dell'obiettivo di raccolta minimo prefissato.