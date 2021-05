Nasce Best in Health, la spa di professionisti per la consulenza nel sanitario

E’ stata costituita ed iscritta alla sezione speciale presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, Best In Health SpA, società di professionisti, la prima del suo genere, il cui scopo è di fornire al mercato della sanità un ecosistema di competenze integrate per l’ideazione, il lancio, la realizzazione di progetti innovativi in area sanitaria e socio-sanitaria.

Formata solo da professionisti che lavorano già da anni in questo settore, Best In Health si rivolge a tutte le realtà, nazionali ed internazionali, che operano o intendono operare in area sanitaria e socio-sanitaria, in particolare Fondi di investimento, Management sanitario, Start up innovative, ONG e Fondazioni.

La società, che coordina il lavoro di 4 studi nazionali nei quali operano oltre 50 professionisti, presenta un approccio fortemente innovativo fornendo la disponibilità iniziale di un Coach per focalizzare l’idea di business e identificare con esattezza il tipo di supporto e/o di analisi di fattibilità necessaria, che opererà in collaborazione con i diversi professionisti di area legale (Studio Stefanelli&Stefanelli), area fiscale e finanziaria (Studio Recchioni), area progettazione Medical design (TamAssociati).

I soci fondatori di Best In Health sono per lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli gli avvocati Silvia Stefanelli, Andrea Stefanelli ed Eleonora Lenzi; il Prof. Luigi Recchioni per lo Studio Recchioni; gli architetti Massimo Lepore, Raul Pantaleo e Simone Sfriso dello Studio TamAssociati e Roberta Pegoraro di BCC-Business Coach.

“L’esperienza che abbiamo maturato negli anni, potendo seguire differenti fasi della realizzazione di progetti complessi nel settore della sanità ci ha portati ad unire le rispettive competenze, al fine di porci quale unico interlocutore di soggetti anche stranieri interessati a rilevare e ristrutturare o a realizzare nuovi investimenti in sanità. La complessità della normativa vigente, nei più diversi settori (autorizzative, appalti, diritto del lavoro, compliance) crediamo possa essere affrontata in modo coordinato e più sostenibile finanziariamente attraverso una consulenza globale” dichiara Silvia Stefanelli, Presidente.

“La missione che ci siamo dati vuole essere ampia, potendo per la multidisciplinarietà delle competenze legali, fiscali e progettuali, Best In Health porsi come interlocutore sia di imprenditori sia di fondi interessati a finanziare progetti nel settore della sanità” dichiara Luigi Recchioni.

Per quanto attiene in particolare l’area medical design, il recente progetto di Tam Associati ed Arup è esposto dal 22 Maggio 2021 alla 17 Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia, nella sezione Padiglione Italia: si tratta di un progetto pilota richiesto dall’Housing Sociale della Repubblica del Camerun che copre circa 10.000 nuovi alloggi nei pressi della capitale Yaoundé, per una popolazione di circa 55.000 nuovi abitanti. TAMassociati ha sviluppato per questo progetto un programma di cliniche e poliambulatori, con 4 nuove strutture pensate per fornire prima assistenza e monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione residente. 1.500 mq di spazi sanitari su una superficie di circa 3 ha dedicati in primis a servizi di medicina generale, pediatria, oculistica, pronto soccorso, supportati dai principali ospedali pubblici della capitale ma anche integrati con altre attività di sanità privata ospitate in spazi dedicati all’interno del tessuto urbano.