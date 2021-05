Milano: Fontana, 'su candidati, centrodestra troverà sintesi e persone capaci'

Milano, 24 mag.(Adnkronos) - "Credo che al di là del fatto che non si possono non tessere le lodi sia di Guido Bertolaso, che in questa campagna vaccinale è stato fondamentale e di Gabriele Albertini, che ho sempre rispettato come sindaco del passato, io credo che il centrodestra troverà una sintesi e delle persone capaci in grado di contrastare i candidati di centrosinistra". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo a Rainews24.