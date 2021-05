Milano: consiglio comunale approva bilancio consuntivo 2020

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio 2020. La parte corrente registra un avanzo finale di 222,7 milioni di euro al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di 246,5 milioni di euro e di 112 milioni di euro per l’estinzione delle quote capitale dei mutui in scadenza.

"Il risultato virtuoso del bilancio consuntivo 2020 -spiega Palazzo Marino- si deve alla gestione puntuale della spesa e degli investimenti operati dalla Giunta e consentirà una maggiore capacità di spesa per far fronte alle necessità dell'anno in corso, legate alle ricadute dell'emergenza da Covid-19 e alle prevedibili conseguenze che si potrebbero produrre in tema di minori entrate, al netto dei trasferimenti che verranno effettuati dallo Stato".