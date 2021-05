Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "C'è qualcuno in quest'aula che dubita dell'esistenza di menti raffinatissime, di mandanti occulti, di 'pupari'" dietro le stragi mafiose del 1992? Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Palermo Giuseppe Fici proseguendo la requisitoria del processo d'appello trattativa Stato-mafia in corso davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo. Presente in aula anche Marcello Dell'Utri.