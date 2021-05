Lavoro: Gribaudo (Pd), 'proroga blocco licenziamenti essenziale'

Roma, 24 mag (Adnkronos) - "La scelta di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti risponde all'esigenza di migliaia di famiglie italiane, di riuscire ad attraversare questo periodo di crisi. Il governo ha approvato all'unanimità una norma giusta all'interno di un pacchetto di incentivi e misure orientate a fare ripartire il Paese e il lavoro. Pieno sostegno all'azione del ministro Orlando”. Così la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale Pd.

"Lo sviluppo di adeguate politiche attive - aggiunge - è essenziale per garantire a chi rischia di perdere il lavoro adeguati percorsi di ricollocazione. Renderle operative dovrebbe essere la preoccupazione anche della Lega, anziché parlare di imboscate giocando a esasperare lo scontro politico nel governo. Decidano una volta per tutte se stare in maggioranza o all'opposizione”.