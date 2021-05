Dl semplificazioni: Ricci (Pd), 'Salvini vuole la deregulation, noi siamo per le regole'

Roma, 24 mag (Adnkronos) - "Salvini non conosce nulla di queste cose, a lui interessano solo le sparate, la demagogia come sulle riaperture, apparire il vincitore in ogni provvedimento del governo. Lui è per la deregulation, delle regole non gli interessa nulla. Noi siamo per le regole, dobbiamo far diventare il tema della velocità un elemento che sta con la legalità". Lo ha detto Mattero Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, a radio Immagina parlando del Dl Semplificazioni.