Covid Malta, "raggiunta l'immunità di gregge"

(Adnkronos) - Malta è il primo Paese Ue ad avere vaccinato il 70 per cento della popolazione adulta con almeno una dose di vaccino anti Covid. "Oggi abbiamo raggiunto l'immunità di gregge", ha annunciato il ministro della Sanità, Chris Fearne, sottolineando che "il vaccino è un'arma contro il virus". Malta, con una popolazione di circa 500mila persone, ha somministrato oltre 475mila dosi di vaccino, secondo i dati aggiornati a domenica e diffusi oggi.

Fearne ha riferito che poco meno del 42 per cento della popolazione over 16 è ora completamente vaccinata, con un tasso del 65 per cento della popolazione over 60.

La campagna vaccinale al momento è aperta a tutti gli over 16. A partire al 1 luglio, ha annunciato il ministro della Sanità, cadrà il divieto di indossare la mascherina all'aperto per tutte le persone completamente vaccinate, mentre l'obbligo di mascherina sulle spiagge cesserà a partire dal 1 giugno.