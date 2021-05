Milano, 24 mag.(Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 13.519 tamponi effettuati, sono 249 i nuovi casi di Covid19 (1,8%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-7). I guariti/dimessi sono 223. In provincia di Mantova non si registrano contagi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia.