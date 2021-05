Milano, 24 mag.(Adnkronos) - "Triplete Lombardia! In Champions League Inter, Milan e Atalanta a rappresentare l'Italia". In un tweet, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai tre club calcistici: "Complimenti ai ragazzi in campo, alle società e a tutti i tifosi", conclude.