Semplificazioni: Bersani, 'e le chiamano liberalizzazioni degli appalti...'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La chiamano liberalizzazione degli appalti! Liberalizzare, lo dicevo a Piazzapulita l’altra sera, significa mettere regole contro le prepotenze e l’anarchia nel mercato. Togliere o abbassare le regole si chiama deregolazione. E significa incoraggiare nel mercato prepotenze e anarchia". Così Pier Luigi Bersani di Articolo Uno.

"Tanto per capirci, un conto è consentire la portabilità dei mutui, un altro è consentire massimo ribasso e subappalti a piacere. Chi li promuove, in nome di una malintesa efficienza, non si cura né della sicurezza sul lavoro né del rischio di infiltrazioni criminali né della dequalificazione del nostro sistema di imprese. Così il sistema non guadagna efficienza ma la perde strutturalmente. Il governo ci pensi bene".