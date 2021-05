Roma: Miccoli, 'mi candido a presidenza XII municipio'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "L’amore che nutro per questa città e per quello che è politicamente il mio territorio, il XII Municipio, mi hanno spinto a prendere questa decisione. Mi candido alle primarie per la scelta del candidato presidente del Municipio Roma XII. Me lo chiede la mia comunità politica, dentro e fuori il Pd e non posso proprio tirarmi indietro. Tornare quì, dove per me tutto ebbe inizio, è un onore, uno straordinario modo per ripagare tutti coloro che hanno reso possibile il mio percorso politico". Così sulla sua pagina Facebook, Marco Miccoli, ex parlamentare e membro della direzione nazionale del Partito Democratico

Mi metto a disposizione per dare una mano al mio Partito, a tutto il centrosinistra e a Roberto Gualtieri, candidato a Sindaco di Roma. Lo faccio con lo spirito unitario che mi ha sempre contraddistinto. Da oggi inizierò a raccogliere le firme per la candidatura, da oggi, insieme a tante compagne e a tanti compagni, inizia una nuova sfida. Una sfida che proseguirà con lo stesso spirito e la stessa voglia di fare bene di quando iniziai qui, in XII Municipio, a fare politica".

"Qualcuno in questi giorni, mi ha detto che potrei ambire ancora ad altri ruoli, ben più importanti di questo, la mia cultura politica mi dice invece, che ora è questo il mio posto, il posto dal quale posso essere più utile alla mia Città, che amo oltre ogni cosa. Io ci sono, con tutte e con tutti voi."