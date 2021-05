Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Io non ho nessun problema con Gualtieri e però allo stesso tempo deve scrollarsi di dosso la classe dirigente locale del Pd, di questa roba qua bisogna fare piazza pulita o non si cambia niente, nemmeno Superman ce la farebbe". Lo dice Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più.