Fisco: Salvini, 'essere ricco non è bestemmia, obiettivo sinistra far star peggio tutti'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Da Bertinotti a Letta il filo conduttore della sinistra non cambia. Ma qual è il problema dell'idea bislacca di far piangere i ricchi? Se tu tassi la tassa di successione, tassi il mazzo che mi sono fatto e invece che premiarmi, mi tassi". Lo dice Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega. "Essere ricco non è una bestemmia, l'obiettivo delle sinistra è far star peggio chi sta meglio".