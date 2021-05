Falcone: Gasparri, 'troppa retorica, ricordare verità'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “A 29 anni dalla strage di Capaci ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro uccisi dalla mafia. Ma troppi celebrano questa ricorrenza con fiumi di retorica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Noi vogliamo ricordare la verità. L’eroismo di chi ha combattuto la mafia sempre. E la viltà di chi ha ostacolato in vita il percorso di Giovanni Falcone. Il Csm si schierò contro di lui. Questo organismo fu un problema decenni fa come lo è oggi. Dirlo vuol dire ricordare Falcone in nome della verità e non dell'ipocrisia. Leoluca Orlando diceva che Falcone teneva le verità nascoste nei cassetti e oggi guida le celebrazioni. Vogliamo ricordare gli eroi della lotta alla mafia ma anche l'ipocrisia di chi nel Csm o nella politica ostacolò il cammino di un eroe italiano. Con la verità si rende omaggio a Giovanni Falcone. Il Csm ora come allora è stato un problema per il Paese”.