Falcone: Fratoianni, 'battaglia contro la mafia non è finita'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Ci sono ancora molti punti oscuri, dopo 29 anni. E siamo lontani dalla bonifica delle istituzioni e dell’economia legale dalla presenza dei meccanismi mafiosi". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Per questo la battaglia contro la mafia non è finita. Per fare in modo che - conclude il leader di SI - il sacrificio a Capaci di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, non sia stato vano".