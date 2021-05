Covid: Mattarella accolti all'hub vaccinale tra gli applausi dei cittadini in attesa**

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - Applausi per il Capo dello Stato Sergio Mattarella al suo arrivo nel padiglione 20 dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il Presidente sta girando il padiglione con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il commissario per l'emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, il direttore generale dell'Asp, Daniela Faraoni, e il dirigente generale dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca. Presente anche il generale Maurizio Scardino, comandante dell'Esercito in Sicilia.