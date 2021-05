Cinema: all'asta 1.600 cimeli di Hollywood, anche il cappello di Indiana Jones

Los Angeles, 23 mag. - (Adnkronos) - Va all'asta il cappello di Indiana Jones, l'intrepido archeologo interpretato da Harrison Ford: il copricapo indossato nel film "Indiana Jones e il tempio maledetto" (1984) è stimato 250 mila dollari ed è uno degli oltre 1.600 articoli di Hollywood presenti nel catalogo della 'Entertainment Memorabilia' di Prop Store di Los Angeles, che saranno messi in vendita online dal 29 giugno al 1 luglio.

Tra gli altri lotti più iconici all'asta figurano gli occhiali di Harry Potter realizzati per Daniel Radcliffe e indossati nel film "Harry Potter e i doni della morte - Parte 2" (2011) e la bacchetta magica realizzata per l'attore per "Harry Potter e i doni della morte - Parte 1" (2010).

Nel catalogo di vendita sono presenti anche oggetti di scena dei film della saga di "Star Wars - Guerre stellari" come il droide R2-Shp e le spade laser da duello a lama brandite da Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Saranno offerti cimeli apparsi anche nelle pellicole "Batman", "Top Gun" e "Terminator". La casa d'aste ipotizza un incasso totale fino a 6 milioni di dollari.