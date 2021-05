Calcio: Zhang, 'obiettivo raggiunto soprattutto grazie a Conte, spero che gioia duri 100 anni'**

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "Uno stato d'animo speciale, che faccio fatica a descrivere a parole. Il lavoro fatto ha portato i suoi frutti e ora voglio condividere questa gioia con tutti. Quanto è stato importante Conte? Ha spinto tutti noi verso l'obiettivo, non solo i giocatori. Lui è un grande motivatore, oggi l'obiettivo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie a lui". Lo ha detto il presidente del club nerazzurro Steven Zhang a Sky dopo la cerimonia di premiazione dell'Inter Campione d'Italia 2020-2021. Su quale è stato il momento chiave, il numero uno nerazzurro ha detto: "Ogni giorno, ogni partita negli ultimi cinque anni sono stati importanti. Ogni cosa fatta era per raggiungere quest'obiettivo. Un messaggio ai tifosi? Siamo arrivati in Europa cinque anni fa sognando di vincere un titolo importante e ce l'abbiamo fatta. La speranza è che questa gioia e questa energia positiva possa continuare per cent'anni".