Calcio: Premier, Liverpool e Chelsea in Champions, Tottenham in Conference League

Londra, 23 mag. (Adnkronos) - Nell'ultima giornata di Premier League sono arrivati gli ultimi verdetti per quanto riguarda i posti Uefa. Il Leicester sognava il ritorno in Champions League e invece dovrà accontentarsi dell'Europa League visto che in Champions, oltre al Manchester City e al Manchester United vanno il Liverpool di Klopp e il Chelsea di Tuchel. I 'Reds' si impongono in casa per 2-0 sul Crystal Palace, mentre il Chelsea perde 2-1 con l'Aston Villa senza conseguenze. Il Leicester perde in casa 4-2 contro il Tottenham con una tripletta di Kane, e si deve accontentare dell'Europa League mentre gli Spurs andranno a giocare la nuova Conference League. Il West Ham vince 3-0 con il Southampton e conquista un posto in Europa League. Già retrocesse Fulham, West Bromwich Albion e Sheffield United.